Incastrato da YouPol Trovato con la cocaina grazie ad una segnalazione

La Polizia ha arrestato un italiano di 52 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in seguito ad una segnalazione prevenuta tramite la piattaforma YouPol. Alla luce dalle informazioni pervenute alla sala operativa della Questura di Ravenna, il personale delle Volanti è intervenuto presso l’indirizzo segnalato, già conosciuto dagli operatori in quanto residenza di un soggetto attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale a suo carico sempre per violazione alla normativa sugli stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incastrato da YouPol. Trovato con la cocaina grazie ad una segnalazione

