Inaugurazione del nuovo centro sportivo Padel San Giovanni
Arezzo, 16 ottobre 2025 – Inaugurazione del nuovo centro sportivo Padel Sgv Domenica 19 ottobre, dalle 16 alle 20, in via Enrico Fermi a San Giovanni Valdarno, sarà inaugurato il nuovo centro sportivo con campi da padel, tennis e pickleball, nato dalla riqualificazione dell'area e pensato per il benessere e la socialità. Un altro importante tassello nel percorso di riqualificazione urbana di San Giovanni Valdarno è pronto a concretizzarsi. Domenica 19 ottobre, dalle 16 alle 20, si terrà l'inaugurazione ufficiale del nuovo centro sportivo Padel Sgv, situato in via Enrico Fermi, nel cuore del quartiere Lucheria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
