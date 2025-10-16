inaugurata la space smart factory due satelliti prodotti ogni settimana

L’Italia rafforza la sua posizione tra i protagonisti della corsa allo spazio. A dimostrarlo è la nuova Space Smart Factory di Thales Alenia Space Italia, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), capace di produrre circa 100 satelliti l’anno, al ritmo di oltre due a settimana. L’impianto inaugurato nei giorni scorsi a Roma, al Tecnopolo Tiburtino, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si sviluppa su una superficie totale di 21mila metri quadrati ed è tra i più grandi in Europa. La Space Factory è il risultato di un investimento di oltre 100 milioni di euro che include anche i fondi del PNRR gestiti dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), oltre agli investimenti significativi da parte di Thales e Leonardo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

