In un Posto al Sole Diego ha un' idea mentre Silvia continua a dire no a Guido
Diego ha un’idea: assumere al Vulcano Gianluca, finché non torna Silvia. Nel frattempo però il ragazzo continua a bere di nascosto. Guido invece prova ad avvicinarsi sempre più a Silvia, ma anche se stanno bene insieme lei cerca di mantenere le distanze. Al palazzo però si presenta il maggiordomo della sua vecchia casa, e gli chiede di ospitarlo a casa di Michele e Silvia. Rosa si sfoga con Giulia, e le racconta l’episodio con Pino. Anche l’amica è stupida dalla sua reazione, esagerata rispetto a quanto accaduto. Ma Rosa, anziché rimediare, di fronte a Pino che le propone di andare avanti come nulla fosse accaduto, mette un muro pronta a rompere la relazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
News recenti che potrebbero piacerti
Cosa succederà la prossima settimana a ? Ecco le trame delle puntate : --> https://www.tvsoap.it/2025/10/un-posto-al-sole-anticipazioni-dal-20-al-24-ottobre-2025/ - facebook.com Vai su Facebook
In un Posto al Sole Diego ha un'idea, mentre Silvia continua a dire "no" a Guido - Rosa, dopo un litigio con Pino, pensa di chiudere la relazione, mentre Silvia respinge i tentativi di avvicinamento di Guido non ... Si legge su ilfoglio.it
Un posto al sole anticipazioni 6 ottobre 2025/ Rosa e Pino in crisi, Gianluca ha un problema con l’alcol - Le anticipazioni di Un posto al sole svelano cosa succederà lunedì 6 ottobre 2025, Gianluca è dipendente dall'alcol, Diego propone a Nunzio ... Secondo ilsussidiario.net
Un Posto al Sole Anticipazioni 6 ottobre 2025: Diego corre in aiuto di Gianluca. Lo salverà? - Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 6 ottobre 2025. Lo riporta msn.com