In Tribunale mancano 37 dipendenti I sindacati | Situazione sempre più critica

Bergamo. Secondo i sindacati la situazione del personale amministrativo del Tribunale di Bergamo è sempre più critica. “A fronte di una pianta organica che prevederebbe 142 unità, oggi sono in servizio solo 105 persone – spiegano in una nota Rsu Usb e Rsu Fp Cgil -. Ma il numero reale di chi è effettivamente disponibile (considerando assenze prolungate, part-time e distacchi, ndr) scende a 92,7 unità. In altre parole, la scopertura effettiva supera il 34,7%, molto più alta del già allarmante 26,1% ufficiale”. Un vuoto che incide sull’attività degli uffici e sulla qualità del servizio ai cittadini, aggravato dal fatto che in questi mesi parte del personale è stabilmente impegnato anche negli uffici del Giudice di Pace di Bergamo e di Grumello del Monte, anch’essi sotto organico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

