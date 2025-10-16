In Toscana cala il lavoro domestico | nel 2024 il saldo tra avviamenti e cessazioni è negativo Oltre il 70% delle assunzioni riguarda badanti

Firenze, 16 ottobre 2025 – In Toscana il lavoro domestico tiene, ma mostra segnali di fatica. Nel 2024 si sono registrati 36.395 nuovi avviamenti e 36.532 cessazioni, per un saldo negativo di 137 rapporti di lavoro tra colf, badanti e babysitter. Un dato in linea con l’andamento nazionale, dove – secondo il quarto Paper del Rapporto Family (Net) Work di Assindatcolf, in collaborazione con la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – si sono persi oltre 47mila addetti dal 2019, 23mila soltanto nell’ultimo anno. Toscana: più badanti che colf. Il dato più significativo riguarda la tipologia di contratti: in Toscana il 72,8% dei nuovi avviamenti ha riguardato badanti, mentre solo il 27,2% colf o altri collaboratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In Toscana cala il lavoro domestico: nel 2024 il saldo tra avviamenti e cessazioni è negativo. Oltre il 70% delle assunzioni riguarda badanti

