In stato confusionale rischia di essere investito agenti rintracciano il figlio sui social
Hanno rintracciato il figlio tramite i social che ha così riabbracciato il padre sparito tirando un sospiro di sollievo. Erano le 22:30 circa del 12 ottobre, quando una pattuglia del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale, impegnata nei rilievi di un incidente stradale in zona. 🔗 Leggi su Romatoday.it
