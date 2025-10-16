In scena Il Giardino dei ricordi ispirato al Giardino dei ciliegi di Cechov
OSTUNI - Il 17 ottobre, alle ore 19, il Rotary Club "Ostuni - Valle d'Itria - Rosamarina" presieduto da Pasquale Candelli ospita la compagnia del Teatro Folletti e Folli nello spettacolo " Il Giardino dei ricordi ". Il testo è liberamente ispirato al “ Giardino dei Ciliegi ” di A.Cechov mentre la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Lo spettacolo andrà in scena domani al Cinema Teatro Giardino del Comune di Breno - facebook.com Vai su Facebook
In scena "Il Giardino dei ricordi " ispirato al “Giardino dei ciliegi” di Cechov - Rosamarina" presieduto da Pasquale Candelli ospita la compagnia del Teatro Folletti e Folli nello spettacolo " Il Giardino ... brindisireport.it scrive
“Il giardino dei ricordi”: a Ostuni teatro e solidarietà con il Rotary Club per formare infermieri ostetrici in Ciad - Pasquale Candelli ospita la Compagnia del Teatro Folletti e Folli nello spettacolo " Il Giardino dei ... Da brindisisera.it