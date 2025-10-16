In scena al Teatrino Groggia lo spettacolo per bambini Costruttore di storie

Domenica 19 ottobre, alle 16.30, il Teatrino Groggia di Venezia riapre le porte con la nuova stagione di A pesca di sogni, realizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con La Piccionaia.A pesca di sogni propone quest’anno sette mesi di programmazione, da ottobre ad aprile, per un totale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Domenica 19 ottobre al Teatrino Groggia va in scena “Costruttore di storie”, il primo spettacolo della nuova Stagione teatrale - 25 "A pesca di sogni", realizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con La Piccionaia. Da live.comune.venezia.it

