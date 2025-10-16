In Puglia un progetto per mappare la presenza del parrocchetto monaco | Uniba in campo con la Regione

Università di Bari in campo con la Regione Puglia per il monitoraggio della presenza del parrocchetto monaco sul territorio. La Regione Puglia, attraverso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, in collaborazione con il Dipartimento di Bioscienze. 🔗 Leggi su Baritoday.it

UniBa e Regione Puglia mapperanno il Parrocchetto monaco - Mappare la presenza del Parrocchetto monaco in Puglia, definendo un piano di gestione di questa specie aliena invasiva basato su dati scientifici e sulle migliori pratiche internazionali, per limitare ... Riporta ansa.it

