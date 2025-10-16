In Puglia un progetto per mappare la presenza del parrocchetto monaco | Uniba in campo con la Regione

Baritoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Università di Bari in campo con la Regione Puglia per il monitoraggio della presenza del parrocchetto monaco sul territorio. La Regione Puglia, attraverso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, in collaborazione con il Dipartimento di Bioscienze. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

puglia progetto mappare presenzaUniBa e Regione Puglia mapperanno il Parrocchetto monaco - Mappare la presenza del Parrocchetto monaco in Puglia, definendo un piano di gestione di questa specie aliena invasiva basato su dati scientifici e sulle migliori pratiche internazionali, per limitare ... Riporta ansa.it

Turismo, in Puglia 20 milioni di presenze nel 2024 - Un dato assolutamente importante se si pensa che il 40% di queste presenze ... Scrive notizie.tiscali.it

In Puglia 587mila presenze di turisti in 5 mesi, 52,7% stranieri - Fra gennaio e maggio 2025 sono stati 268mila gli arrivi di turisti in Puglia, il 19,1% in più rispetto all'anno scorso, le presenze sono state 587mila, con un aumento del 18,2%. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Puglia Progetto Mappare Presenza