In Piemonte prodotti tipici e a Km0 nelle mense degli ospedali | il progetto della Regione

Prodotti tipici e a Km0 nelle mense degli ospedali del Piemonte.É questa la nuova idea della Regione per "rivoluzionare" le mense ospedaliere introducento prodotti locali per garantire "pasti più sani, più buoni e più legati al territorio".É questo l'obiettivo del progetto "Cibo sano, cura vicina.

