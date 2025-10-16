In piazza con La Bonissima il 15° festival del gusto modenese
La Bonissima festeggia i suoi 15 anni e continua a crescere, portando in piazza Grande a Modena, il 17, il 18 e il 19 ottobre, la “Festival del gusto e dei prodotti tipici modenesi”. Una tre giorni in cui si potra? andare, guidati da profumi, aromi e sapori alla scoperta e all'assaggio di quanto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Dal 17 al 19 ottobre 2025 Modena si veste di gusto con La Bonissima, la sagra che celebra i prodotti tipici modenesi! Piazza Grande ospita stand di produttori locali, pasticcerie e artigiani, show cooking, degustazioni e la gara per eleggere il “Re del Mercato - facebook.com Vai su Facebook