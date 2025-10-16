In Perù migliaia di persone in piazza contro il governo è la protesta della Generazione Z | un morto e decine di feriti negli scontri

16 ott 2025

Un morto e decine di feriti. È quanto accaduto in Perù a seguito delle proteste guidate dai giovani nella capitale Lima, in cui sono state chieste l’abrogazione di leggi che i manifestanti ritengono incoraggino la criminalità e le dimissioni del presidente ad interim José Jerí. La protesta delle organizzazioni giovanili che si definiscono ‘Generazione Z’ è scoppiata in un momento in cui si registra un aumento delle segnalazioni di omicidi ed estorsioni nel Paese sudamericano. È stato lo stesso Jerí a riferire della morte di un manifestante: “Mi rammarico per la scomparsa del cittadino Eduardo Ruiz Sanz, 32 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In Perù migliaia di persone in piazza contro il governo, è la protesta della “Generazione Z”: un morto e decine di feriti negli scontri

