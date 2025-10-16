In Lombardia è già Natale | i mercatini che stanno per aprire anche in Brianza

Monzatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Natale si avvicina e ormai anche a Monza e in Brianza inizia sempre prima. Tra metropoli illuminate, borghi sui laghi e villaggi scintillanti, già da ottobre iniziano ad accendersi i primi mercatini natalizi. Ecco allora i cinque appuntamenti da non perdere, per tuffarsi subito nella stagione più. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

I migliori mercatini di Natale in Lombardia nel 2023: dove visitare i più belli - Si avvicina sempre di più il giorno di Natale e in Lombardia, come da tradizione, &#232; pronta a regalare tutta la magia natalizia possibile. Segnala fanpage.it

Natale 2023 in Lombardia, tutti gli eventi fino a gennaio/ Dalla pista di pattinaggio agli igloo - Natale 2023 in Lombardia, ecco tutti gli eventi fino a gennaio che si terranno in regione, dalla pista di pattinaggio coperta agli igloo. Come scrive ilsussidiario.net

Lombardia: a Leggiuno tornano a brillare le Lucine di Natale - Fino al 6 gennaio l’incanto delle Lucine di Natale torna a risplendere a Leggiuno (VA), con un suggestivo percorso fiabesco lungo circa un chilometro. Riporta tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Lombardia 232 Gi224 Natale