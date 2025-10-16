In Lombardia è già Natale | i mercatini che stanno per aprire anche in Brianza
Natale si avvicina e ormai anche a Monza e in Brianza inizia sempre prima. Tra metropoli illuminate, borghi sui laghi e villaggi scintillanti, già da ottobre iniziano ad accendersi i primi mercatini natalizi. Ecco allora i cinque appuntamenti da non perdere, per tuffarsi subito nella stagione più. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
