In Lombardia al via il patentino digitale per studenti famiglie e docenti

Un attestato per navigare consapevolmente, riconoscere i rischi e utilizzare il digitale in modo responsabile. In Lombardia, a partire dall’anno scolastico 2025-2026, partiranno percorsi di alfabetizzazione e cittadinanza digitale rivolti a studenti, famiglie e docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, oltre ai centri di formazione professionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altre letture consigliate

La nuova proposta di legge PLP4 in Lombardia introduce il patentino per cani obbligatorio per 26 razze definite “potenzialmente pericolose”. Ma attenzione: chi compra un cane in allevamento ENCI ne sarà esentato, mentre chi lo adotta in canile dovrà ottener - facebook.com Vai su Facebook

Patentino digitale e corsi di media, tutela minori a tempo di Ai - Dai corsi di media education, al progetto del patentino digitale, al volume 'Dal cyberbullismo all'intelligenza artificiale' sono alcune delle buone pratiche realizzate dal Corecom Lombardia che le ha ... Da ansa.it

Giovani e smartphone: il patentino digitale contro cyberbullismo e dipendenza dai social - Depositato in Lombardia il primo Progetto di legge sul “Patentino digitale”, iniziativa promossa dal Consigliere Regionale Giuseppe Licata e sottoscritta da tutti i componenti del Gruppo di Forza ... Segnala affaritaliani.it

Patentino digitale al via nelle scuole medie e superiori - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e il presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Giacomo Lasorella, hanno sottoscritto un protocollo di intesa dedicato ... Lo riporta ilsole24ore.com