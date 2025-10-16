«Il teatrino a cui stiamo assistendo è triste, Pd e Verdi riescono nell'impresa di farsi prendere in giro persino da chi hanno candidato. Il Comune non ha bisogno di pagliacciate ideologiche». Il capogruppo della Lega Alessandro Verri commenta il «surreale» rifiuto della capomissione della Flotilla Margherita Cioppi (in alto a destra) alla candidatura all'Ambrogino d'Oro, depositata dal verde Carlo Monguzzi e dalla capogruppo Pd Beatrice Uguccioni. L'avrebbero portata fino in fondo, alla lista dei premiati sul palco del Dal Verme il prossimo 7 dicembre, per accontentare la sinistra pro Pal. Ma ieri da Cioppi è arrivato il «no, grazie». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - In lizza 280 nomi. Leghisti all’attacco: "La Flotilla rifiuta e ridicolizza il Pd"