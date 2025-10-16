In Italia le prime auto a guida autonoma della Ue l’annuncio di Von der Leyen | 60 sindaci pronti ai test Una sola città al Sud
L’Italia è capofila sulle auto a guida autonoma. A dirlo è la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che al Patto dei sindaci 2025 ha ricordato che «una coalizione di 60 sindaci italiani ha già manifestato il proprio interesse» per «una rete di città europee dove potranno circolare le prime auto a guida autonoma». Questi centri urbani, tra cui spiccano Milano, Torino e Genova, diventeranno laboratori per sperimentare la guida “senza mani”, un’opzione resa possibile dall’aggiornamento normativo della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (Unece, un organismo Onu) che per la prima volta apre all’uso di sistemi di assistenza avanzata come il Full Self-Driving di Tesla o i software sviluppati da Bmw, Mercedes e Stellantis. 🔗 Leggi su Open.online
