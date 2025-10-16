In Italia la crisi climatica stravolge le produzioni agricole
AGI - La crisi climatica che rende i prodotti agricoli nazionali sempre meno disponibili e sempre più cari. In Italia la stagione agricola 2025 ha rappresentato una prova concreta della vulnerabilità del Paese agli eventi climatici estremi. In occasione della Giornata Mondiale dell’alimentazione del 16 ottobre, il WWF Italia nell’ambito della sua campagna Our Future, accende un faro su come gli effetti del cambiamento climatico stiano evidenziando la crescente pressione su risorse idriche, produzione e sicurezza alimentare, ma anche sull’urgenza di ripensare modelli colturali, sistemi di irrigazione e strategie di adattamento. 🔗 Leggi su Agi.it
