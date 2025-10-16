In Italia i femminicidi continuano ma il governo si dimentica di aggiornare i dati
Oggi, in Italia, non disponiamo di dati aggiornati sulle violenze di genere, né di un registro ufficiale sui femminicidi. Inoltre la legge approvata ormai più di tre anni fa, che prevedeva un monitoraggio puntuale e la creazione di una grande banca dati, non è mai stata attutata, nonostante le promesse del governo Meloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
