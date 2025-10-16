In Italia i femminicidi continuano ma il governo si dimentica di aggiornare i dati

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, in Italia, non disponiamo di dati aggiornati sulle violenze di genere, né di un registro ufficiale sui femminicidi. Inoltre la legge approvata ormai più di tre anni fa, che prevedeva un monitoraggio puntuale e la creazione di una grande banca dati, non è mai stata attutata, nonostante le promesse del governo Meloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

italia femminicidi continuano governoIn Italia i femminicidi continuano ma il governo si dimentica di aggiornare i dati - Oggi, in Italia, non disponiamo di dati aggiornati sulle violenze di genere, né di un registro ufficiale sui femminicidi ... Lo riporta fanpage.it

italia femminicidi continuano governoLa strage senza fine, quasi 70 femminicidi nel 2025 - Secondo il Viminale, 51 dei femminicidi sono stati commessi in ambito familiare o affettivo, confermando che oltre otto vittime su dieci muoiono in contesti intimi. Come scrive ansa.it

italia femminicidi continuano governoFemminicidi in Italia: le tragiche storie delle donne uccise per mano degli uomini. 69 da gennaio - Uccise quasi 2 donne a settimana: continuano i casi di questo crimine, spesso compiuto da ex fidanzati, ex mariti, familiari, conoscenti o gli stessi compagni delle vittime ... Lo riporta rainews.it

