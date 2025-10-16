In Irlanda gli artisti avranno un reddito di base | è il primo Paese al mondo

Un reddito base per gli artisti: è la nuova misura adottata dall’ Irlanda. È il primo Paese al mondo ad adottare questa misura: a partire dal 2026, infatti, il programma di “Basic income for artists” diventerà permanente. È una vera e propria misura di reddito di base specifica per gli artisti, un tentativo attuato negli ultimi anni pdi sostenere il lavoro culturale e creativo. Reddito base per artisti: l’Irlanda è il primo Paese a renderlo permanente. Il programma prevede un contributo settimanale di circa 325 euro (quindi 1300 euro al mese), destinato a 2mila artisti selezionati. Le nuove candidature si apriranno a settembre 2026, anche se i criteri di ammissibilità non sono ancora stati resi noti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

