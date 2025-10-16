In Grecia giornate di lavoro di 13 ore il Parlamento approva

Milano, 16 ott. (askanews) - Il parlamento greco ha approvato una controversa riforma del lavoro che consente giornate lavorative di 13 ore. I partiti di opposizione e i sindacati hanno condannato la misura, definendola una "mostruosità legislativa" e indetto scioperi a livello nazionale. "Il disegno di legge si compone di 97 articoli, ma l'opposizione ne parla solo di uno, la cosiddetta "giornata lavorativa di 13 ore". Perché dico "cosiddetta"? Perché il termine "giornata lavorativa di 13 ore" implica in modo fuorviante, credo ingannevole, che da domani tutti nel Paese lavoreranno 13 ore al giorno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In Grecia giornate di lavoro di 13 ore, il Parlamento approva

