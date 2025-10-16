In Grecia giornata lavorativa da 13 ore | il Parlamento approva la legge
In Grecia approvata dal parlamento una legge che consente la giornata lavorativa da 13 ore nel settore privato, su base volontaria. Proteste da sindacati e opposizioni, che accusano il governo di aver introdotto un "Medio Evo del lavoro". 🔗 Leggi su Fanpage.it
La Grecia vota le 13 ore al lavoro, 'è schiavitù' - Una riforma che promuove il "lavoro giusto e flessibile per tutti", a detta del governo conservatore di Nea Dimokratia, mentre per i sindacati greci legittima "la schiavitù retribuita". Lo riporta ansa.it