In Grecia giornata lavorativa da 13 ore | il Parlamento approva la legge

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Grecia approvata dal parlamento una legge che consente la giornata lavorativa da 13 ore nel settore privato, su base volontaria. Proteste da sindacati e opposizioni, che accusano il governo di aver introdotto un "Medio Evo del lavoro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

