In Francia niente riforma e in Italia c’è chi vuole la controriforma

Linkiesta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo proviene da Linkiesta.it. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

in francia niente riforma e in italia c8217232 chi vuole la controriforma

© Linkiesta.it - In Francia niente riforma, e in Italia c’è chi vuole la controriforma

Altri contenuti sullo stesso argomento

francia riforma italia c8217232RIFORMA PENSIONI 2026/ La tentazione italiana di seguire la “retromarcia” francese - In vista della manovra non si sa ancora se ci sarà un intervento per bloccare l'aumento dei requisiti pensionistici in base all'aspettativa di vita ... Segnala ilsussidiario.net

francia riforma italia c8217232MANOVRA 2026/ Le scelte che portano al “sorpasso” dell’Italia sulla Francia - Il Governo si appresta a varare la Legge di bilancio, cosa che in Francia potrà avvenire forse tra qualche settimana ... Da ilsussidiario.net

francia riforma italia c8217232Francia,Lecornu blocca riforma pensioni - Il primo ministro francese Lecornu ha annunciato durante il suo discorso di politica generale in Assemblèe Nationale, la sospensione della riforma delle pensioni. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Francia Riforma Italia C8217232