In fila indiana sulle strisce pedonali a Fabriano | cinghiali educati passano con il verde La foto fa il giro del web

Corriereadriatico.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FABRIANO Cinque cinghiali hanno attraversato sulle strisce pedonali ieri pomeriggio, alle 14,16, all?incrocio dell'ospedale Profili di Fabriano. Hanno atteso il semaforo verde dei pedoni. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

