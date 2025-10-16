In fila indiana sulle strisce pedonali a Fabriano | cinghiali educati passano con il verde La foto fa il giro del web
FABRIANO Cinque cinghiali hanno attraversato sulle strisce pedonali ieri pomeriggio, alle 14,16, all?incrocio dell'ospedale Profili di Fabriano. Hanno atteso il semaforo verde dei pedoni. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Argomenti simili trattati di recente
Camminavano «a bordo strada in fila indiana» Giorgia Cagliani e Milena Marangon, le due 21enni di Paderno d'Adda travolte e uccise da un furgoncino la sera del 20 settembre 2025, mentre andavano alla festa di Brivio, Lecco. Il mezzo era condotto dal pola - facebook.com Vai su Facebook
“fila indiana” avanza di una posizione nella top10 delle canzoni più popolari di Angelina su @Spotify , dalla #9 alla #8 - X Vai su X
Morta un'anziana investita sulle strisce: inchiesta della Procura - E' morta dopo il ricovero in ospedale Angela Donghia, 80enne di Noci, investita sulle strisce pedonali nella centralissima zona cittadina tra l’ex ospedale e l’Istituto comprensivo Gallo- Riporta quotidianodipuglia.it
Santa Maria di Sala, travolto sulle strisce pedonali: in fin di vita un bimbo di 6 anni - Un bimbo di sei anni lotta tra la vita e la morte in terapia intensiva a Padova dopo essere stato investito sulle strisce pedonali a Santa Maria di Sala, nel Veneziano. Lo riporta rainews.it
Santa Maria di Sala, morto il bimbo di 6 anni travolto da un'auto sulle strisce pedonali - Non ce l'ha fatta Vladyslav Malamen il bambino di 6 anni, fuggito con la famiglia dalla guerra in Ucraina, e travolto da un'auto sulle strisce pedonali Santa Maria di Sala. Lo riporta rainews.it