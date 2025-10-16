In fiamme il tetto della Locanda Zita di Vesale Vigili del Fuoco al lavoro

Modenatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 13.15 di oggi i Vigili del Fuoco sono stati chiamati per l'incendio che ha intaccato il tetto della Locanda Zita, a Vesale di Sestola. L'imponente incendio ha richiesto il supporto di più squadre e mezzi provenienti da tutti i distaccamenti limitrofi e dalla sede centrale di Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

