In fiamme il tetto della Locanda Zita di Vesale Vigili del Fuoco al lavoro
Alle ore 13.15 di oggi i Vigili del Fuoco sono stati chiamati per l'incendio che ha intaccato il tetto della Locanda Zita, a Vesale di Sestola. L'imponente incendio ha richiesto il supporto di più squadre e mezzi provenienti da tutti i distaccamenti limitrofi e dalla sede centrale di Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Vigili del fuoco impegnati con 20 uomini e 8 mezzi da Pavullo, Vignola, Fanano e Modena: il tetto del ristorante situato nella frazione di Sestola avvolto dalle fiamme - facebook.com Vai su Facebook
Incendio nella notte a Morgego: in fiamme il tetto di un’abitazione https://genovaquotidiana.com/2025/10/05/incendio-nella-notte-a-morgego-in-fiamme-il-tetto-di-unabitazione/… - X Vai su X
Grosso incendio alla Locanda Zita di Vesale: nessun ferito, danni ingenti – Video - 15 di oggi – giovedì 16 ottobre – i vigili del fuoco di Modena sono stati chiamati per un incendio divampato sul tetto della Locanda Zita, ristorante situato nella frazione sestolese ... Da msn.com