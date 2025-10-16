In festa per Simona Querci | Sarà la nostra voce in Regione

La vittoria del centrosinistra alle ultime elezioni regionali ha riportato l’ottimismo dentro al Partito Democratico. Quella di Giani e della compagine che l’ha sostenuto nel duello con Tomasi è stata – numeri alla mano – un’affermazione netta. E quindi c’è naturalmente una grande soddisfazione nel Pd. Ovunque, e anche a Serravalle per una ragione in più: il partito gioisce per l’elezione di Simona Querci nel consiglio regionale. "È la prima volta che una cittadina di Serravalle entra nel governo toscano – dice Riccardo Vannacci (nella foto), segretario dell’ unione comunale –. Sappiamo che Simona saprà portare avanti i tanti temi che interessano il nostro territorio e che ben conosce per averli seguiti prima da amministratrice, e poi da politica sensibile e sempre presente". 🔗 Leggi su Lanazione.it

