in ecuador il governo viola i diritti umani di chi protesta

Domenica 12 ottobre a Quito, capitale dell’Ecuador, si sono riunite persone provenienti da quartieri, comunità indigene, collettivi e movimenti sociali per marciare pacificamente verso il parco “El Arbolito”. L’occasione era quella del ventunesimo giorno di blocco nazionale ( paro nacional ) indetto contro il governo di destra autoritario di Daniel Noboa.  Nei giorni precedenti, per le strade della città hanno sfilato circa seimila membri dell’esercito: così l’esecutivo ha voluto intimidire la popolazione e bloccare gli accessi alla città, in modo che manifestanti provenienti da altre province non potessero unirsi alla marcia di domenica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

