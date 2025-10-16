In concerto sotto la Cupola | a Novara la musica di Martin Baker

Novaratoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue la stagione 2025 del festival di Musica Sacra "In concerto sotto la Cupola".Domenica 19 ottobre, alle 17, all'organo Mascioni della Basilica di San Gaudenzio ci sarà Martin Baker, apprezzato organista d'Oltre Manica, che per vent'anni è stato Master of Music presso la cattedrale di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

