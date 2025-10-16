In centinaia hanno applaudito la candidatura alle Regionali di Santangelo con Fdi
Bagno di folla per l’ingresso del consigliere regionale Vincenzo Santangelo in Fratelli d'Italia. Amministratori, dirigenti di partito e tantissimi cittadini: c’erano circa settecento persone ieri sera (15 ottobre) presso la scuola Dolce & Salato di Maddaloni per la presentazione dell’ingresso e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
