In caso di arresto cardiaco solo il 16% saprebbe come intervenire
AGI - Oggi si celebra la Giornata internazionale della rianimazione cardiopolmonare - World restart a heart Day promossa dall'International liaison committee on resuscitation (Ilcor), consenso mondiale sul trattamento dell'arresto cardiaco. Italian resuscitation council (Irc), società scientifica senza scopo di lucro riconosciuta dal ministero della Salute, che riunisce medici, infermieri e operatori esperti in rianimazione cardiopolmonare, promuove iniziative, attività e dimostrazioni di primo soccorso in tutta Italia per sensibilizzare la popolazione sul tema. Secondo una ricerca condotta dall' Osservatorio Opinion leader 4 future, progetto sull'informazione consapevole nato nel 2023 dalla collaborazione tra Credem e Almed (Alta scuola in media comunicazione e spettacolo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore), solamente il 16% degli italiani, in caso di arresto cardiaco, interverrebbe con le corrette procedure di primo soccorso come il massaggio cardiaco e l' utilizzo del defibrillatore automatico esterno (Dae). 🔗 Leggi su Agi.it
News recenti che potrebbero piacerti
Giornata internazionale della rianimazione cardiopolmonare (16 ottobre): solo il 16% degli italiani è pronto a intervenire in caso di arresto cardiaco: Il 16 ottobre si celebra la Giornata internazionale della rianimazione cardiopolmonare – Word Restart a Heart - facebook.com Vai su Facebook
Caso Cinzia Pinna, noto imprenditore arrestato mentre tenta la fuga in barca: accusato di omicidio #palau #omicidio #24settembre #gallura - X Vai su X
Giornata internazionale della rianimazione cardiopolmonare (16 ottobre): solo il 16% degli italiani è pronto a intervenire in caso di arresto cardiaco - Giornata internazionale della rianimazione cardiopolmonare: solo il 16% degli italiani è pronto a intervenire in caso di arresto cardiaco ... nursetimes.org scrive
Sanita': solo il 16% degli italiani pronto a intervenire per arresto cardiaco - Solo 16 italiani su 100 saprebbero intervenire con le ... Scrive ilsole24ore.com
Arresto cardiaco. Solo il 16% degli italiani interverrebbe con le manovre di rianimazione, il 29% si limiterebbe a chiamare i soccorsi - Il dato da uno studio condotto dall’Osservatorio Opinion Leader 4 Future e rilanciato dall’Irc (Italian Resuscitation Council) alla vigilia della Giornata Internazionale della Rianimazione Cardiopolmo ... Segnala quotidianosanita.it