In caso di arresto cardiaco solo il 16% saprebbe come intervenire

AGI - Oggi si celebra la Giornata internazionale della rianimazione cardiopolmonare - World restart a heart Day promossa dall'International liaison committee on resuscitation (Ilcor), consenso mondiale sul trattamento dell'arresto cardiaco. Italian resuscitation council (Irc), società scientifica senza scopo di lucro riconosciuta dal ministero della Salute, che riunisce medici, infermieri e operatori esperti in rianimazione cardiopolmonare, promuove iniziative, attività e dimostrazioni di primo soccorso in tutta Italia per sensibilizzare la popolazione sul tema. Secondo una ricerca condotta dall' Osservatorio Opinion leader 4 future, progetto sull'informazione consapevole nato nel 2023 dalla collaborazione tra Credem e Almed (Alta scuola in media comunicazione e spettacolo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore), solamente il 16% degli italiani, in caso di arresto cardiaco, interverrebbe con le corrette procedure di primo soccorso come il massaggio cardiaco e l' utilizzo del defibrillatore automatico esterno (Dae).

