In casa oltre 20 chili di droga arrestato spacciatore | agiva a cavallo fra Prato e Pistoia

Corrieretoscano.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PRATO – La squadra mobile di Prato ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 46 anni, italiano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno sequestrato circa 20 chili di droga di vario tipo. L’arresto è avvenuto al termine di un’attività investigativa condotta attraverso servizi mirati di osservazione e pedinamento. L’uomo già noto alle forze dell’ordine per rapina, furto e porto abusivo di armi clandestine, era stato recentemente localizzato a Chiazzano, in provincia di Pistoia, dove si era trasferito in un’abitazione non formalmente riconducibile a lui. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

