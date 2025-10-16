PISTOIA Arrestato nel pistoiese, dalla squadra mobile di Prato, in flagranza di reato, uno spacciatore italiano di 46 anni, e sequestrati circa 20 chili di varie sostanze stupefacenti. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio dopo esser stato obiettivo di un’investigazione espletata con mirati servizi di osservazione e pedinamenti. Il 46enne ha avuto numerosi precedenti penali per rapine, furto, porto abusivo di armi clandestine. E questa volta è finito nei guai soprattutto per motivi di droga. Dopo lunghi e attenti pedinamenti, gli investigatori lo hanno controllato a Chiazzano, dove si era da poco trasferito in un immobile a lui non riconducibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In casa, il market della droga. Arrestato uno spacciatore