In California il simulatore che riproduce un sisma di magnitudo 7

Quotidiano.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 16 ott. (askanews) - Cosa succede durante una scossa di 7 gradi di magnitudo? In California un simulatore itinerante fa vivere in sicurezza la sensazione di un violento sisma ai cittadini per prepararli ad affrontare la situazione in uno dei territori del mondo più a rischio. La 7 è la magnitudo stimata del famoso "Big One", un possibile devastante terremoto nello stato americano, che è proprio lungo la faglia di Sant'Andrea, e che potrebbe causare 1.800 morti, 53.000 feriti e 200 miliardi di dollari di danni materiali, secondo le proiezioni dell'Istituto americano di geofisica. Il simulatore è stato installato all'interno di un camion che una volta all'anno fa un tour in tutta la California. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

in california il simulatore che riproduce un sisma di magnitudo 7

© Quotidiano.net - In California il simulatore che riproduce un sisma di magnitudo 7

Scopri altri approfondimenti

california simulatore riproduce sismaIn California il simulatore che riproduce un sisma di magnitudo 7 - In California un simulatore itinerante fa vivere in sicurezza la sensazione di un violento sisma ai cittadini per prepararli ad ... notizie.tiscali.it scrive

Cerca Video su questo argomento: California Simulatore Riproduce Sisma