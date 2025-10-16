In Brianza è psicosi per l' uomo che scende dal furgone e fotografa i cani

In Brianza tra i proprietari dei cani è psicosi. Ci sarebbe un uomo a bordo di un furgone bianco che fotografa le persone che passeggiano con il loro cane. L’ultimo avvistamento risalirebbe proprio a due giorni fa, a martedì 14 ottobre. Nelle chat dei proprietari dei cani il messaggio è diventato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

