In auto oltre 520 grammi di cocaina e 7.620 euro in contanti Inseguiti e fermati due pregiudicati dai Carabinieri a Sezze

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Sezze (LT) hanno fermato un'auto con a bordo un 40enne e un 21enne, entrambi del posto e già noti alle forze di polizia. Alla vista della pattuglia, i due hanno tentato di eludere il controllo dandosi alla fuga e lanciando dal finestrino un involucro. Il recupero dell'involucro e la droga sequestrata. Dopo un breve inseguimento, i militari hanno bloccato i due e recuperato il pacco gettato in strada: all'interno sono stati trovati oltre 520 grammi di sostanza stupefacente del tipo "cocaina". Perquisizioni: denaro, bilancino e materiale per il confezionamento.

