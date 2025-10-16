In auto oltre 520 grammi di cocaina e 7.620 euro in contanti Inseguiti e fermati due pregiudicati dai Carabinieri a Sezze
ABBONATI A DAYITALIANEWS Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Sezze (LT) hanno fermato un’auto con a bordo un 40enne e un 21enne, entrambi del posto e già noti alle forze di polizia. Alla vista della pattuglia, i due hanno tentato di eludere il controllo dandosi alla fuga e lanciando dal finestrino un involucro. Il recupero dell’involucro e la droga sequestrata. Dopo un breve inseguimento, i militari hanno bloccato i due e recuperato il pacco gettato in strada: all’interno sono stati trovati oltre 520 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”. Perquisizioni: denaro, bilancino e materiale per il confezionamento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
News recenti che potrebbero piacerti
In discesa ad oltre 60 all’ora senza casco tra le auto: il video dell'incidente ? - facebook.com Vai su Facebook
A Shift, la transizione dell'auto oltre l'elettrico. La visione di Anfia con Gianmarco Giorda e la strategia di BYD per il mercato italiano con Alessandro Grosso. https://tinyurl.com/4cw44edn #Radio24 #AutoElettrica #Mobilità #Anfia #BYD - X Vai su X
In auto con 800 grammi di cocaina, arrestato a Scampia - In auto aveva circa 800 grammi di cocaina oltre 5mila euro: arrestato, nel quartiere Scampia di NApoli, un 40enne con precedenti di polizia anche specifici. Riporta ansa.it
Trovato in possesso di oltre 200 grammi di cocaina - E' stato trovato in possesso di oltre 200 grammi di cocaina, un trentacinquenne di origini albanesi, già indagato in passato, che è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile ... Come scrive ansa.it
In auto con oltre 500 dosi di droga, quattro arresti a Brindisi - Viaggiavano in auto con a bordo oltre 500 dosi di droga le quattro persone arrestate dalla polizia a Brindisi con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Come scrive rainews.it