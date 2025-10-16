In auto con mezzo chilo di cocaina e più di 7mila euro | inutile la fuga

Due uomini arrestati - un 40enne e un giovane di 21 anni già noti alle forze dell'ordine - e più di mezzo chilo di cocaina sequestrato insieme a oltre 7mila euro: è il bilancio del servizio messo in campo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 ottobre, a Sezze dai carabinieri.

