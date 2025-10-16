In attesa della firma di tutte le convenzioni Roma Capitale regala carte da gioco ai centri anziani

Una confezione di dieci mazzi di carte da gioco nuove di zecca è stata recapitata a tutti i centri anziani di Roma. Non solo a quelli “amici”, ovvero coloro che hanno firmato o sono in procinto di firmare le convenzioni con il Campidoglio, in base al nuovo regolamento. Anche gli altri, i. 🔗 Leggi su Romatoday.it