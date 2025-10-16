In Arabia un Sinner rimesso a nuovo stende Tsitsipas | oggi la sfida a Djokovic verso il bottino grosso | Orario e dove vederla

L’afa di Shanghai e le gambe tremolanti sembrano già un lontano ricordo. Jannik Sinner torna in campo tirato a lucido sul cemento di Riad, in Arabia Saudita, per il torneo-esibizione Six Kings Slam: la caccia al bottino grosso, 6 milioni di dollari, comincia nel migliore dei modi, con una netta vittoria contro il greco Stefanos Tsitsipas. Il match finisce in appena 75 minuti di gioco con un perentorio 6-2, 6-3: per l’azzurro numero 2 al mondo una partita sotto controllo fin dai primi minuti e mai in discussione. Ora la sfida a Novak Djokovic in semifinale, in programma oggi, giovedì 16 ottobre, non prima delle 20 ora italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In Arabia un Sinner rimesso a nuovo stende Tsitsipas: oggi la sfida a Djokovic verso il bottino grosso | Orario e dove vederla

