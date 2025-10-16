In a Violent Nature | recensione del film horror di Chris Nash
C’è qualcosa di ipnotico e profondamente disturbante in In a Violent Nature, l’opera prima di Chris Nash che ha fatto parlare di sé fin dal Sundance 2024. A prima vista sembra un omaggio ai classici slasher di fine anni ’70, un film di sangue e boschi, di giovani ignari e mostri risorti. Basta però immergersi nei primi minuti di visione, in cui la macchina da presa si muove lenta tra gli alberi, accompagnando un corpo che riemerge dalla terra, per capire che il regista canadese non vuole imitare Venerdì 13: vuole sezionarlo dall’interno, riportando il genere alla sua brutalità essenziale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In a Violent Nature 2024 - In questo horror canadese un gruppo di amici scopre un ciondolo d'oro vicino a una torre antincendio abbandonata in un bosco dell'Ontario. Segnala movieplayer.it