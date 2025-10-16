Imprese italiane scatto digitale | l’AI avanza e l’e-commerce corre

Dai dati diffusi da Italiaonline emerge un’accelerazione netta: le PMI italiane stanno rafforzando la propria presenza digitale e l’uso dell’intelligenza artificiale cresce rapidamente. Nel 2024 più imprese hanno investito in comunicazione online, con budget che cambiano direzione e obiettivi, delineando un ecosistema più maturo, orientato a risultati misurabili e a una relazione diretta con i . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Imprese italiane, scatto digitale: l’AI avanza e l’e-commerce corre

