Impianto di pacemaker leadless all' ospedale di Nocera | tecnica innovativa sperimentata per la 1° volta in Italia
Nella scorsa settimana, per la prima volta in Italia, e per la terza volta in Europa, presso l’Unità Operativa Complessa di Cardiologia del presidio ospedaliero di Nocera Inferiore, diretta dal dottor Antonello D’Andrea, l’equipe di elettrostimolazione, coordinata dal dottor Gianluca Manzo, ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Il piccolo era nato con una grave patologia cardiaca. Dopo l’impianto di un pacemaker a Taormina, che non aveva portato miglioramenti, il trasferimento a Roma e il decesso - facebook.com Vai su Facebook
Nel salernitano il primo impianto di pacemaker “leadless” (senza fili) - Il pacemaker senza fili (o “leadless”) è un sistema di stimolazione cardiaca miniaturizzato e senza elettrocateteri. Si legge su infocilento.it
Primo impianto di pacemaker senza fili all'ospedale Parini - Per la prima volta in Valle d'Aosta è stato eseguito eseguito per la prima volta nella Regione l'impianto cardiaco di un pacemaker leadless, ovvero senza fili: un dispositivo di stimolazione cardiaca ... Lo riporta ansa.it
A Palermo impiantato pacemaker su un uomo di 101 anni - Un delicato intervento di impianto di pacemaker è stato eseguito dai medici dell'Unità di terapia intensiva coronarica dell'ospedale Villa Sofia su un uomo di 101 anni, giunto al pronto soccorso per v ... Scrive ansa.it