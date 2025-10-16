Impianto di pacemaker leadless all' ospedale di Nocera | tecnica innovativa sperimentata per la 1° volta in Italia

16 ott 2025

Nella scorsa settimana, per la prima volta in Italia, e per la terza volta in Europa, presso l’Unità Operativa Complessa di Cardiologia del presidio ospedaliero di Nocera Inferiore, diretta dal dottor Antonello D’Andrea, l’equipe di elettrostimolazione, coordinata dal dottor Gianluca Manzo, ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

