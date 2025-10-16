Imperia uomo già oltre il guard-rail del viadotto viene afferrato un attimo prima del salto nel vuoto
Un uomo salvato dalla Polizia Stradale sul viadotto Santa Lucia di Imperia: decisivo l’intervento dopo la segnalazione di un automobilista. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Tentativo di suicidio di un uomo sventato in extremis dalla polizia stradale Salvataggio da ultimo minuto sul viadotto santa Lucia dell'Autofiori a Imperia
