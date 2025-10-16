S ul palco, sullo schermo o in passerella, esistono persone che emanano fascino prima ancora di parlare. Emily Ratajkowski, tornata protagonista al Victoria’s Secret Fashion Show, ha portato un’idea di sensualità più consapevole e meno performativa: un equilibrio tra forza e leggerezza. Al cinema, Timothée Chalamet incarna la fragilità come nuova forma di carisma, mentre Zendaya e Beyoncé continuano a rappresentare il potere di una presenza sicura e centrata. Le nuove icone del sex appeal insegnano che la seduzione non è una tecnica, ma un linguaggio: nasce dall’allineamento tra corpo, voce e intenzione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Imparare il sex appeal dalle nuove icone del fascino: da Emily Ratajkowski a Timothée Chalamet