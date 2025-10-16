Immondizia bottiglie danni | lo stato dei luoghi dopo il rave party interrotto

PISIGNANO (Vernole) - Sacchi di immondizia, bottiglie abbandonate e danneggiamenti anche di un muretto a secco: è questa la fotografia delle “tracce” della festa non autorizzata, nelle campagne di Pisignano, interrotta dall'arrivo delle forze dell'ordine. A distanza di cinque giorni, la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

