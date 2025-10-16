Immagini dal Sannio | la chiesa di San Michele di Amorosi e i palazzi signorili

Fremondoweb.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amorosi è un piccolo comune in provincia di Benevento che si affaccia sulle sponde di due fiumi, il Volturno, proprio lì dove la sua portata si ingrossa, e il Calore Irpino. Le sue origini non sono antichissime, basti pensare che . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

immagini dal sannio la chiesa di san michele di amorosi e i palazzi signorili

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: la chiesa di San Michele di Amorosi e i palazzi signorili

News recenti che potrebbero piacerti

immagini sannio chiesa sanImmagini dal Sannio: antiche fiere del bestiame nella terra della transumanza - Le terre della pastorizia, come il Sannio della transumanza, hanno tanto da tramandare e raccontare e i ricordi, pillole di memoria ancora tangibile, sono sempre un tramite per preservare le vecchie t ... Si legge su fremondoweb.com

San Giuliano del Sannio, tornano i 'Fucilieri' di San Nicola - Ultimi preparativi a San Giuliano del Sannio (Campobasso) per l'associazione 'I Fucilieri di San Nicola' in occasione dell'imminente festività in onore del santo patrono del paese molisano. ansa.it scrive

Bulzi, risolto il mistero della chiesa di San Pietro delle Immagini: ecco com’è nata - Da sempre al centro dei dubbi di studiosi e archeologi, ha svelato i suoi segreti grazie a una campagna di scavi ... Da unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Immagini Sannio Chiesa San