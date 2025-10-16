Ilicic | Zamparini? Cambiava sempre allenatore poi mi chiamava e

Josip Ilicic, durante la sua intervista a La Gazzetta, ha parlato del suo passato al Palermo. Con la squadra di Zamparini quasi cento presenze e 20 gol. Ecco cosa ne pensa del suo ex presidente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ilicic: "Zamparini? Cambiava sempre allenatore, poi mi chiamava e..."

“ZAMPARINI ERA INNAMORATO DEL MIO CALCIO, come di quello di #Pastore, di #Miccoli, di giocatori che hanno sempre mostrato qualcosa di diverso. Mi proteggeva. Quando le cose non andavano bene mi invitava a casa, mi mandava a prendere con un - facebook.com Vai su Facebook

Josip Ilicic, il calciatore sloveno e la depressione: «Dicevano che mia moglie mi avesse tradito, niente di più falso. Il Covid e il dramma di Astori mi hanno segnato» - L'ex Atalanta, che oggi gioca nella sua Slovenia, racconta a La Gazzetta dello Sport il periodo buio vissuto a Bergamo durante e dopo la pandemia: «Sono stato 42 giorni senza la mia famiglia, non mi i ... Come scrive msn.com

Ilicic: "Il Covid, la depressione e le falsità su mia moglie. Con l'Atalanta stavamo cambiando la storia, con Gasperini ho superato i miei limiti" - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante sloveno che oggi milita nel Koper di Capodistria, rivive la sua carriera. Scrive eurosport.it

Ilicic racconta: "Con Gasperini vomitavo. Falsità su mia moglie. Con i fiorentini ho chiuso" - Josip Ilicic, ex talento di Fiorentina e Atalanta, si è confessato attraverso una lunga intervista pubblicata dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante sloveno rivive la sua carriera concentrandosi in ... Scrive msn.com