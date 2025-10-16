Ilicic l' Atalanta e Gasperini | Vi racconto i suoi allenamenti Non riuscivo a dormire

Josip Ilicic a La Gazzetta dello Sport ha raccontato della sua esperienza all'Atalanta soffermandosi su Gasperini: "Vi racconto i suoi allenamenti. Non riuscivo a dormire". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ilicic, l'Atalanta e Gasperini: "Vi racconto i suoi allenamenti. Non riuscivo a dormire"

