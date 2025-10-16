iliad la mossa su altice apre al risiko in italia

Per ora è un «no, grazie», ma la sensazione è che possa trattarsi solo di una questione di prezzo. Ieri, infatti, il ceo del gruppo delle telecomunicazioni francese Altice, Arthur Dreyfuss, ha «immediatamente respinto» l'offerta dei concorrenti Bouygues, Iliad e Orange, che hanno messo sul piatto 17 miliardi di euro per rilevare gran parte delle attività della sua controllata Sfr. In serata, è arrivata la contro-replica dell'alleanza di operatori offerenti i quali hanno specificato che «rimangono convinti dell'adeguatezza della loro offerta e del valore del progetto» e annunciano che la loro proposta rimarrà valida esprimendo la volontà di «instaurare un dialogo costruttivo con Altice Group e i suoi azionisti per valutare come questo progetto potrebbe proseguire». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

