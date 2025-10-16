Ilaria Salis torna sulle frasi choc sui carabinieri morti | Se vi offendete avete la coscienza sporca
Ilaria Salis non ha resistito, e dopo la tragedia di Castel d'Azzano, non ha perso occasione per commentare la notizia e far parlare di sé. L'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra ha espresso le proprie condoglianze nei confronti delle famiglie dei tre carabinieri morti, salvo poi attaccare di nuovo con le sue idee e prendersela con le istituzioni. Venuta a conoscenza dei terribili fatti avvenuti nel Veronese, la Salis non ha potuto fare a meno di pontificare, trovando ancora una volta un colpevole nello Stato. Lo scorso martedì, i tre fratelli Ramponi, hanno fatto esplodere il casolare in cui vivevano, causando la morte di tre militari: il brigadiere Valerio Daprà, il carabiniere scelto Davide Bernardello, e il luogotenente Marco Piffari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ilaria Salis: «Colpa anche del capitalismo che nega il diritto alla casa». Il centrodestra: «Difende chi ha fatto una strage» - X Vai su X
Vergognose le parole di Ilaria #Salis. Ancora una volta dalla sinistra arriva odio verso le forze dell'ordine. #forzedellordine #sinistravergognosa #ElisabettaGardini #fratelliditalia #FDI #violenza #sinistra - facebook.com Vai su Facebook
Salis, bufera per post su strage Castel d'Azzano: "Politica e capitalismo corresponsabili". Pioggia di critiche - L'europarlamentare: 'Un tetto sopra la testa non può essere un privilegio di classe'. Si legge su adnkronos.com
Strage Castel d’Azzano, polemiche su Ilaria Salis che accusa la politica - “Colpa anche della politica”: cosa ha detto Ilaria Salis sullo sgombero di Castel d’Azzano. Segnala corrierenazionale.it
Ilaria Salis: «Colpa anche del capitalismo che nega il diritto alla casa». Il centrodestra: «Difende chi ha fatto una strage» - Un post che ha già sollevato una bufera quello di Ilaria Salis, eurodeputata di Avs impegnata oggi – giovedì 16 ottobre - Segnala msn.com