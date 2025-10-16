Ilaria Salis torna sulle frasi choc sui carabinieri morti | Se vi offendete avete la coscienza sporca

Ilaria Salis non ha resistito, e dopo la tragedia di Castel d'Azzano, non ha perso occasione per commentare la notizia e far parlare di sé. L'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra ha espresso le proprie condoglianze nei confronti delle famiglie dei tre carabinieri morti, salvo poi attaccare di nuovo con le sue idee e prendersela con le istituzioni. Venuta a conoscenza dei terribili fatti avvenuti nel Veronese, la Salis non ha potuto fare a meno di pontificare, trovando ancora una volta un colpevole nello Stato. Lo scorso martedì, i tre fratelli Ramponi, hanno fatto esplodere il casolare in cui vivevano, causando la morte di tre militari: il brigadiere Valerio Daprà, il carabiniere scelto Davide Bernardello, e il luogotenente Marco Piffari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

