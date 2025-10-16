Ilaria Salis sull’esplosione di Verona | Politica corresponsabile Il centrodestra | Parole inaccettabili giustifica la strage

Roma, 16 ottobre 2025 – Bufera su Ilaria Salis per un post sui social in cui esprimeva un commento sulla tragedia avvenuta durante lo sfratto nel Veronese. "In questi giorni, la crisi abitativa e la povertà crescente in Italia sono tornate drammaticamente al centro della scena, da Sesto San Giovanni a Castel d'Azzano. Alla radice di quei gesti disperati e terribili c'è una questione sistemica: la negazione di un diritto fondamentale, che genera sofferenza e disagio in fasce sempre più ampie della popolazione", ha scritto l'europarlamentare di Avs presentando sui social un evento di 'Popular Assembly for Housing Justice: Homes for People, Not for Profit'. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ilaria Salis sull’esplosione di Verona: “Politica corresponsabile”. Il centrodestra: “Parole inaccettabili, giustifica la strage”

